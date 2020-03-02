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02.03.2020 - 10:50 | | DHA

Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgedeki askerler, Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

İdlib kırsalındaki köy ve kasabalarda yaşayan Suriyeliler, TSK'ya ait askeri TIR'ların geçişi sırasında yollara çıktı. Türk ve Suriye bayrakları açan Suriyeliler, askerlere selam durup, dua etti. Bazı Suriyeliler de askeri araçların üzerine çıkarak, Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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