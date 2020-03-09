Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor

Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne online olarak müracaat ediyor. Başvuruların ardından işlemleri yapılan Suriyeliler, 2 ile 5 ay süreyle kalabilecekleri Suriye'ye, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçiş yapıyor.