09.03.2020 - 10:51 |
Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.
Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne online olarak müracaat ediyor. Başvuruların ardından işlemleri yapılan Suriyeliler, 2 ile 5 ay süreyle kalabilecekleri Suriye'ye, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçiş yapıyor.
Aylık 30 bin lira kazanıyor! Araplar peşinde...Adana'nın Kozan ilçesinde yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran Türkmen ailesi, Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini Türkiye’ye çekti. Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi Ramazan Türkmen, üniversite mezunu gelinleri yetiştirdiği horozların satışından aylık 30 bin lira kazanç elde ediyor.