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05.03.2020 - 15:11 | | DHA

Suriye’ye askeri sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlar Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye’ye askeri sevkiyat

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı sınıra sevk edilen zırhlı araçlar ile mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriye’ye askeri sevkiyat

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
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