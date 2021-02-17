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17.02.2021 - 23:16 |

Sürmene'de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü aydınlattı

Trabzon'da Sürmene ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesinde 9 katlı Sahil Küme Evlerinin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çatıda alevleri gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevlerin büyümesi üzerine binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Sürmenede korkutan yangın Alevler gökyüzünü aydınlattı

Sürmenede korkutan yangın Alevler gökyüzünü aydınlattı


İspanya'da düzenlenen gösterilere polis müdahale ettiİspanya'da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Hasel'in dün polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götürülmesine karşı Katalonya'da başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak bugün de devam etti.Ülkenin bazı büyük kentlerinde yapılan eylemlerde olaylar çıkarken, özellikle başkent Madrid ve Barselona'da polis, göstericileri dağıtmak için müdahale etti.
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