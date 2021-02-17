Sürmene'de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü aydınlattı

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesinde 9 katlı Sahil Küme Evlerinin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çatıda alevleri gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.



Alevlerin büyümesi üzerine binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.











