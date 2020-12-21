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21.12.2020 - 14:22 | | DHA

Suruç’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı-sopalı kavga kamerada

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 Suriyeli kardeş yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Suruç’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı-sopalı kavga kamerada

Olay, Suruç'a bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ekmek satan 2 Suriye uyruklu kardeş ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kim tarafından bıçaklandığı belirlenemeyen ve isimleri öğrenilemeyen iki kardeş ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan kardeşler çevredeki bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anı ve sonrasında yaralılara yapılan müdahale yer aldı.

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