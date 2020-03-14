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14.03.2020 - 15:24 | | DHA

Sürücü gelin yaralandÄ±, kayÄ±nvalidesi öldü

Ã‡orumâ€™da kontrolden Ã§Ä±karakÂ takla atan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Fadime GÃ¼neÅŸ yaralandÄ±, kayÄ±nvalidesi Dilber GÃ¼neÅŸ ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Sürücü gelin yaralandÄ±, kayÄ±nvalidesi öldü

Kaza, saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡orum Eski Ekin kÃ¶yÃ¼ yolunda meydana geldi. Ã‡orum istikametinden Eski Ekin kÃ¶yÃ¼ yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ Fadime GÃ¼neÅŸÂ (43) yÃ¶netimindeki 55 ER 798 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ takla attÄ±.Â Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

SaÄŸlÄ±k ekiplerinin Fadime GÃ¼neÅŸ'in yaralandÄ±ÄŸÄ±, kayÄ±nvalidesi Dilber GÃ¼neÅŸ'inÂ (82) ise hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.Â 

YaralÄ±Â Fadime GÃ¼neÅŸ, Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilber GÃ¼neÅŸâ€™in cansÄ±z bedeni ise otopsi iÃ§in aynÄ± hastanenin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Polis, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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