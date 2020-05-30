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30.05.2020 - 12:16 |

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları 1 Haziran'da açılacak mı?

Sürücü kursları ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan ve Haziran ayı normalleşme planları çerçevesinde açılacağı duyurulan Sürücü kursları konusunda vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Ehliyet almak isteyen binlerce aday sürücü kursları 1 Haziran tarihinde açılıyor mu sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Sürücü kursları ne zaman açılacak?

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları 1 Haziran'da açılacak mı?

1 Haziran'da açılacak olan yerler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde video konferans yöntemi ile toplanan kabinenin ardından normalleşme sürecinde atılacak olan yeni adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar sürücü kursları ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Haziran'dan itibaren açılacak olan birçok işletme arasında sürücü kursları da yer alıyor mu? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILIR?

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."

 

Yavru ayıyı önce araçları ile sonra yaya olarak kovaladılarRize'nin Kalkandere ilçesinde yayladaki arı kovanlarını bakmaya giden 2 kişi yolda karşılaştıkları yavru ayıyı kovaladı.
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