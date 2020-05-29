Sürücü kurslarına virüs düzenlemesi

İzmir Sürücü Kursları Derneği Başkan Yardımcısı Feti Şen, dersliklerde ve eğitim araçlarında sosyal mesafenin korunmasına önem verileceğini belirterek “Normalde dersliklerimiz 20’şer kişilikken 10’ar kişiye düşürüldü. Dersliklerin girişinde sürücü adaylarına dezenfektanlar verilecek. Kursiyerler maskesiz ya da eldivensiz olamayacak. Temassız biçimde ateşlerini ölçüp daha sonra derse geçeceğiz” dedi.

Şen, sürücü adaylarının kullanacağı araçlarda alınan diğer önlemleri de şöyle sıraladı: “Her araçta hijyen kiti bulunacak. Aracımızı kullanan sürücü adaylarının direksiyon, vites kolu, el freni ve sinyal kollarına direkt temas etmemesi için önlem alıyoruz. Her kursiyerin ardından bu gibi yerler streç filmi ile yeniden kaplanıyor. Öğrenci tıpkı teorik eğitimlerde olduğu gibi derse başlamadan önce usta öğretici tarafından ateş ölçerle ateşi ölçülüp daha sonra eğitime başlayacak.”