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11.11.2020 - 11:54 | | DHA

Sürücüsünün direksiyonda uyuduğu otomobil 20 metreden yuvarlandı; 2 yaralı

Antalya'da, 20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Koçarslan (67) ile eşi Halime Koçarslan (57) yaralandı. Sürücü Koçarslan’ın direksiyon başında uyukladığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirtildi.

Sürücüsünün direksiyonda uyuduğu otomobil 20 metreden yuvarlandı; 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan eşi Halime Koçarslan ile birlikte 32 HH 901 plakalı otomobille Antalya'ya doğru yola çıkan Hüseyin Koçarslan, iddiaya göre direksiyonda uyukladı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, önce karşı şeride, ardından da taklalar atarak 20 metreden yuvarlandı. Kaza anında kemeri takılı olmayan Hüseyin Koçarslan otomobilden fırlarken, kemeri takılı Halime Koçarslan yolcu koltuğunda sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılan Halime Koçarslan ile eşi Hüseyin Koçarslan’ın ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çiftin, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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