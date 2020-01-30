Survivor 2020 ne zaman, hangi ay başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Merakla beklenen ‘Survivor 2020’ için heyecan giderek katlanıyor. Yarışmayı her yıl kaçırmadan izleyen herkes, ‘Survivor 2020’ ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki ‘Survivor’ yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Survivor 2020'ye ilişkin açıklamalarının ayrıntıları ve konuyla ilgili son durum...



SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayın tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu.