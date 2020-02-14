Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte Ünlüler ve Gönüllüler takım kadroları

Survivor yarışmacıları geçtiğimiz gün açıklandı. Survivor 2020 sezonu için heyecan dorukta. 16 Şubat 2020'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor'da bu sezon kimler yarışacak? Survivor 2020, Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı formatında izleyici karşısına çıkacak. Peki Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Yasin Obuz

*Cemal Can Canseven

*Ceyhun Uzun

*Evrim Keklik

*Fatma Günaydın

*Makbule Günaydın

*Meryem Kasap

*Nisa Bölükbaşı

*Sadık Ardahan Uzkanbaş

*Tayfun Erdoğan

*Burak Yurdugör

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Barış Murat Yağcı

*Mert Öcal

*Şaziye İvegin Üner

*Uğur Pektaş

*Sercan Yıldırım

*Derya Can Göçen

*Parviz Abdullayev

*Aycan Yanaç

*Elif Yıldırım Gören

*Tuğba Melis Türk

*Ersin Korkut