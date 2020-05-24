Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir, aslen nereli, mesleği nedir? Survivor Ardahan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Biyografisi...

Survivor Ardahan kimdir? Survivor yarışmacıları arasında bulunan ve Gönüllüer takımında mücadele eden Survivor Ardahan'ın hayatı izleyici tarafından merak ediliyor. Survivor Ardahan kaç yaşında? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli? İşte Gönüllü yarışmacı Ardahan hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:



"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."