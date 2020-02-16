Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

2020 Survivor'da bu sezon birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Takımların mücadeleleri merakla beklenirken izleyiciler yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de Barış Murat Yağcı... Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI'NİN BİYOGRAFİSİ

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.