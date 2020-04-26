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26.04.2020 - 23:01 |

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Berkan Karabulut geçtiğimiz hafta dikalifiye edilen yarışmacıların ardından kadroya dahil edildi. Survivor'da Emre Altıkardeş'ten sonra nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen Berkan Karabulut'un takım arkadaşları ile nasıl geçineceği de ayrı merak konusu. Peki Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında?

Survivor'da Ünlüler takımına geçtiğimiz hafta dahil olan isimler arasında yer alan Berkan Karabulut'un nasıl bir performans sergileyeceği ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta ekrana gelecek olan Survivor yeni bölümlerinde Berkan Karabulut'un performansı Ünlüler takımı için oldukça büyük önem arz ediyor. Peki Berkan Karabulut kimdir?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

 

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