Survivor'ın 14 sezonu seyirciyle buluşuyor. Bu yıl da yarışmanın kıyasıya bir rekabete sahne olması bekleniyor. Bu rekabette boy gösterecek isimlerden biri de Cemal Can Canseven... Şimdi Survivor izleyicileri "Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusuna cevap arıyor.

CEMAL CAN CANSEVEN'İN BİYOGRAFİSİ

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı. Canseven aynı zamanda Danla Bilic'in de yakın dostudur.