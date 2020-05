Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? - Cemal Can Canseven boyu kaç, ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven takımın renkli kişilikleri arasında yer alıyor. Survivor'da açık arttırma oyununda sergilediği sempatik tavırlar ile dikkat çeken Cemal Can Canseven'in hayatı ve yaşı hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.