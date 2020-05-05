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05.05.2020 - 20:43 |

Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Evrim kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi

Evrim Keklik Survivor'da başarılı şekilde mücadele verirken bazı izleyiciler Günüllüler takımındaki ismi yakından tanımak adına Survivor Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında? sorusunu soruyor. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında?

Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Evrim kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi

 Survivor yarışmacılarının hakkında bilgiler hala araştırılırken bu isimlerin başında Evrim Keklik geliyor. 29 yaşındaki sporcuyu yakından tanımak isteyenler "Survivor Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında?" sorusunu soruyor.

EVRİM KEKLİK'İN BİYOGRAFİSİ

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kensini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

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