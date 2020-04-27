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27.04.2020 - 21:03 |

Survivor Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında? Survivor Gizem nereli mesleği ne? Biyografisi...

Survivor 2020 heyecanı Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde yaşanmaya devam ediyor. Survivor 2020'nin Gönüllüler takımında sonradan dahil olan Gizem Birdan'ın kim oluduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başladı. İşte Survivor Gizem Birdan biyografisi...

Survivor Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında? Survivor Gizem nereli mesleği ne? Biyografisi...

Survivor 2020 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Gizem Biran'ın hayatı merak ediliyor. Survivor izleyicisi tarafından araştırılan Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor yarışmacısı Gizem Birdan hakkında merak edilenler...

SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.

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