Survivor kim elendi? Bu hafta hangi yarışmacı elendi?

Survivor 2020'de son 8 yarışmacı kalmıştı. Survivor'da artık bireysel oyunlar başladı. Dün akşam bir kişinin daha elenmesiyle finale geri sayım başladı. Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayını Cemal Can belirledi. Cemal Can dokunulmazlık oyununda birinci olarak, ilk eleme adayını belirleme şansını yakaladı. Cemal Can ilk eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.

Ardından Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve birinci olan isim Sercan oldu. Sercan da, Cemal Can gibi eleme adayı söyleme şansını yakaladı. Sercan ikinci eleme adayı olarak Nisa'nın adını verdi.

Haftanın son dokunulmazlık oyununda ise yine aynı sistem uygulandı. Birinci olan kişi, üçüncü eleme adayını belirledi. Dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununda birinciliği yine Cemal Can aldı ve üçüncü eleme adayını söyledi. Cemal Can, üçüncü eleme adayı olarak Sercan'ı söyledi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2020'de son 8'e kalan isimler arasında Sercan, Nisa, Evrim eleme potasına girmişti. Bu üç isimden en düşük SMS'i alan kişi yarışmaya veda etti. Diğer iki isim ise Survivor'a kaldığı yerden devam edecek.

Survivor'da Sercan, Nisa ve Evrim arasında en düşük SMS'i Evrim alarak yarışmaya veda etti.

Sercan ve Nisa ise Survivor'a kaldığı yerden devam edecek.

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

“Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.”

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Survivor 2020'de geçtiğimiz haftanın SMS sıralaması yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.