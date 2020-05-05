05.05.2020 - 20:34 |
Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı? Biyografisi...
TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacıların hayatı merakla araştırılıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Mert Öcal, izleyici tarafından merak ediliyor. Survivor Mert Öcal kimdir, Survivor Mert Öcal kaç yaşında, Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert Öcal biyografisi...
Survivor Mert Öcal'ın yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımında mücadele eden Mert Öcal kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert Öcal hakkında merak edilenler...
SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.
Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.
Zeytinburnu'nda polisin niye dışarıdasınız sorusuna, ilginç yanıtCorona virüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları sürerken Zeytinburnu'nda zorunlu haller dışında yayalara kapatılan 58'inci Bulvar Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Polis sık sık anonsla uyarıda bulunurken, bir vatandaş uyarılara, "Tur atıp gidiyoruz" yanıtını verdi.