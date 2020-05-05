Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı? Biyografisi...

Survivor Mert Öcal'ın yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımında mücadele eden Mert Öcal kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert Öcal hakkında merak edilenler...



SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.