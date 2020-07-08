08.07.2020 - 12:07 |
Survivor neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
8 Temmuz Çarşamba akşamı (bugün) ekranlarda olması beklenen Survivor'ın yeni bölüm fragmanı TV'de yayınlanmadı. Peki TV8 yayın akışında olmayan Survivor'ın yeni bölümü ne zaman ekranlarda yer alacak?
Dün gece ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu sonrası konseyde Sercan'ın elendiğini seyrettik. Artık Survivor'da 5 kişi final mücadelesi verecek. Finale çok kısa bir süre kala heyecanla takip edilen Survivor bugün TV'de yer almayacak. Şimdi yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler bunun nedenini merak ediyor ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını sorguluyor.
SURVIVOR NEDEN YOK?
Survivor yeni bölümünün neden ekranlarda yer almadığı hakkında resmi bir açıklama henüz duyurulmadı. Bu akşam yarışmanın yerine 'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizinin tekrar bölümü seyircisiyle buluşacak. Survivor yeni bölümü ise 9 Temmuz Perşembe günü TV'de yer alacak.
İstanbul’da trafik magandaları işbaşında! Drift, makas ve hız terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli bir maganda, kavşaklarda saniyelerce “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM Otoyolu’nda da 274 kilometre hızla seyretti. E-5 Karayolu’nda bir başka maganda ise araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.