Survivor neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Dün gece ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu sonrası konseyde Sercan'ın elendiğini seyrettik. Artık Survivor'da 5 kişi final mücadelesi verecek. Finale çok kısa bir süre kala heyecanla takip edilen Survivor bugün TV'de yer almayacak. Şimdi yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler bunun nedenini merak ediyor ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını sorguluyor.

SURVIVOR NEDEN YOK?

Survivor yeni bölümünün neden ekranlarda yer almadığı hakkında resmi bir açıklama henüz duyurulmadı. Bu akşam yarışmanın yerine 'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizinin tekrar bölümü seyircisiyle buluşacak. Survivor yeni bölümü ise 9 Temmuz Perşembe günü TV'de yer alacak.