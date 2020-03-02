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02.03.2020 - 19:31 |

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında?

Nisa Bölükbaşı Survivor'da yoluna emin adımlarla giderken hala Bölüknaşı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında?" sorusuna cevap arıyor. İşte Survivor Nisa Bölükbaşı'nın biyografisi...

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında?

 

Survivor'da dikkat çeken isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı... Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı'yı yakından tanımak isteyenler şimdi biyografisini araştırıyor. İşte detaylar...

NİSA BÖLÜKBAŞI'NİN BİYOGRAFİSİ

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Oğlu ölüsünü bulduDenizli'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.
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