Survivor ödül oyununu kim kazandı? (8 Mayıs)

Survivor'da finale adım adım yaklaşılıyor. Bugün yarışmanın 70. bölümü ekrana geldi. Son bölümde yarışmacılar ödül oyununda parkurda kozlarını paylaştı. Şimdi merak edilen konu Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün ödül oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı. Zaman zaman iki takım arasında sinirler gerildi. Oyuna Gönüllüler iyi başlarken daha sonra Ünlüler öne geçmeyi bildi. Sayı bir o tarafa bir bu tarafa giderken oyun sonunda gülen taraf Gönüllüler oldu.

SERCAN VE ARDAHAN GERİLDİ

Survivor 2020'nin 70. bölümünde ödül oyununu esnasında bir ara sinirler bir hayli gerildi. Ünlüler takımında Sercan, gönüllüler takımından Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" dedi. Bu sözler sonrası ortalık karıştı.