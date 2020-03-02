Survivor Ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

Survivor 11. bölüm seyirciyle buluştu. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından ödül oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu hamburgerdi. İki takımda motive şekilde parkura gelirken Gönüllüler yine büyük bir sıçrama kaydetti. Oyun sonunda kazanan takım 10'a 7 Gönüllüler oldu. Yarışmacılar oyun sonrası yarışmaya daha çok motive oldu. Ödül oyunu sonrası oynanan performans birincileri oyununda ise kazanan Elif Yıldırım Gören oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı bu hafta Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yapılan ada konseyinde en çok oyu alan Derya eleme adayı oldu. Diğer eleme adayı ise eleme gecesinin yaşanacağı salı akşamı belli olacak.

YENİ YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Survivor'da yeni yarışmacıların isimleri belli oldu. Ünlüler takımında Aşkım Burçe Tunay, Berkan Karabulut; Gönüllüler takımında Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden...