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10.03.2020 - 21:18 |

Survivor Parviz Abdullayev kimdir, nereli? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, evli mi? Biyografisi...

Parviz Abdullayev Survivor'da yoluna emin adımlarla giderken hala ünlü sporcu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Survivor Parviz Abdullayev kimdir? Kaç yaşında?" sorusuna cevap arıyor. İşte Survivor Parviz Abdullayev'in biyografisi...

Survivor Parviz Abdullayev kimdir, nereli? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, evli mi? Biyografisi...

 Survivor'da dikkat çeken isimlerin başında Parviz Abdullayev geliyor. Azerbaycan doğumlu Parviz Abdullayev'i yakından tanımak isteyenler şimdi biyografisini araştırıyor. İşte detaylar...

PARVİZ ABDULLAYEV'İN BİYOGRAFİSİ

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.

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