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30.03.2020 - 19:54 |

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan hangi takımlarda oynadı?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sercan Yıldırım ise aldığı sayılarla takımına büyük bir avantaj sağlıyor. Ünlü isim yarışmada başarılı bir performans sergilerken bir yandan da hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte Sercan Yıldırım'ın biyografisi...

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan hangi takımlarda oynadı?

Survivor 2020'de heyecan git gide artıyor. Yarışmacıların biyografileri de hala araştırılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Sercan Yıldırım... Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında?

SERCAN YILDIRIM'İN BİYOGRAFİSİ

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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