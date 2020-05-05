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05.05.2020 - 20:58 |

Survivor Yunus Emre kimdir, nereli, ne iş yapıyor? - Survivor Yunus Emre kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi...

Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Yunus Emre Özden, izleyici tarafından merak konusu oldu. Survivor'da bu hafta eleme adayları arasında olan yarışmacılar sonrasında adaya yeni katılan Yunus Emre kaç yaşında? İşte Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Yunus Emre'nin yaşamına dair bilinenler...

Survivor Yunus Emre kimdir, nereli, ne iş yapıyor? - Survivor Yunus Emre kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi...

Survivor bu akşam yeni bölüm ekranlara geliyor. Haftanın dört günü yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da yarışmacıların hayatı merak konusu oluyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Yunus Emre Özden de araştırılmaya başladı. Peki Survivor Yunus Emre kimdir? Gönüllüler takımının yeni yarışmacısı Yunus Emre kaç yaşında? İşte Survivor Yunus Emre biyografisi...

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri’de doğan ve hala Silivri’de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

 

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