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07.05.2020 - 17:18 |

Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Survivor'a sonradan katılan ve hakkında epey konuşulan Yunus Emre Özden'in zaman zaman biyografisi araştılıyor. Özellikle sorulan sorular arasında 'Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?' yer alıyor. İşte yarışmacı hakkında bilgiler...

Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Yunus Emre Özden Survivor'da adından söz ettirmeye devam ederken hakkındaki bilgiler de zaman zaman araştırılıyor. Seyircileri sıklıkla sorduğu soru 'Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?' şeklinde...

YUNUS EMRE ÖZDEN'İN BİYOGRAFİSİ

29.03.1993 İstanbul/Silivri’de doğan ve hala Silivri’de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

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