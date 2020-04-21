Survivor'da Barış ve Yasin diskalifiye oldu mu? ne ceza verildi?

Survivor'ın 52. bölümü dün akşam ekrana geldi. Son bölümde bu senenin en gerilimli anları yaşandı. Bir bölümde ödül oyununda Mert'te kaybeden Barış, sinirden deliye dönerken Berkan'ın bir sözü sonrası Yasin'e imali sözler söyleyince ortalık karıştı. İkili yumruk yumruğa gelirken takım arakadaşları ikiliyi zor ayırdı. Bu gelişme sornası ikilinin diskalifiye olup olmadığı merak edildi. İşte detaylar...

BARIŞ VE YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Dünkü bölümde ikili hakkında herhangi bir karar çıkmadı. 53. bölümde yapılacak konseyde ikili hakkındaki detaylar belli olacak.

ACUN ILICALI NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kavga sonrası açıklamaları merakla beklenen Acun Ilıcalı, oyun alanında aldıklarını ilk kararı iki takıma da duyurdu ve ada konseyini işaret etti.

"Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım.

Bunun değelendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem.

Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek."