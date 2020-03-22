Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (22 Mart) Survivor'da ilk eleme adayı bu akşam...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 22 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı bu akşam mı belli olacak?



SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



8 Mart 2020 tarihli Survivor 24. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.



İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından olacak ve bu isim yarın belli olur olmaz haberimizde yer alacak...