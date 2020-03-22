22.03.2020 - 23:30 |
Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (22 Mart) Survivor'da ilk eleme adayı bu akşam...
Survivor 2020 bu akşam 24. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı bu akşam belli olacak mı?
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 22 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı bu akşam mı belli olacak?
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
8 Mart 2020 tarihli Survivor 24. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından olacak ve bu isim yarın belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 9 kişi hayatını kaybetti, 289 da yeni vaka varSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."