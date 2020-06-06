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06.06.2020 - 23:11 |

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim olacak?

Survivor'da tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bugün Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada 10'a ulaşan takım dokunulmazlığın ilk ayağını kazanacak. İşte Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk ayağını kazanan takım...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim olacak?

Survivor'da Aycan'ın gitmesinden sonra Ünlüler takımı üç kişiye düşmüştü. Ünlüler takımının 3'e düşmesinden sonra kırmızı ve mavi takım olmak üzere 5-5 yeni takımlar oluşturdu. Bugün ise Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden takımından bir kişinin ismi yazılacak. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

6 Haziran tarihinde yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunun ilk ayağını Kırmızı takım kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Eleme adayı isim daha belli olmadı. Açıklandığı zaman haberde yer alacak.

MAVİ TAKIM

Cemal Can

Nisa

Yasin

Ardahan

Evrim

KIRMIZI TAKIM

Sercan

Elif

Berkan

Yunus Emre

Barış

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