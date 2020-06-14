14.06.2020 - 09:37 |
Survivor'da eleme adayı kim oldu? 13 Haziran'da Survivor 'da dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor dün akşam izleyicilerle buluştu. Survivor'da Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlık anları ekranlara damga vurdu. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Oyunu kaybeden takım ise eleme adayı çıkardı.İşte Survivorda dokunulmazlığı kazanan takım elem adayı ile ilgili detaylar...
Survivor'da yarış hız kesmeden devam ediyor. Finale gitmek isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunun ilk dün akşam ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kıyasıya rekabet ediliyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün ekranlara geldi. dokunulmazlığı ise Mavi takım kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayı Ardahan oldu.