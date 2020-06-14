Survivor'da eleme adayı kim oldu? 13 Haziran'da Survivor 'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da yarış hız kesmeden devam ediyor. Finale gitmek isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunun ilk dün akşam ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kıyasıya rekabet ediliyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün ekranlara geldi. dokunulmazlığı ise Mavi takım kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Ardahan oldu.