MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? Barış ve Yasin hakkında karar...
ABONE OL
22.04.2020 - 07:38 |

Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? Barış ve Yasin hakkında karar...

Survivor'ın dün akşam 53. bölümü ekrana geldi. Dünkü bölümde takımlar iletişim oyununa çıktılar. Ardından da gece konseyde eleme yaşandı. Bir kişi hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler?

Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? Barış ve Yasin hakkında karar...

Survivor 53. bölümü dün akşam ekrana geldi. Survivor son bölümde yarışmacılar iletişim oyununa çıktılar. İki dokunulmazlık oyununun ardından ise dün gece konsey yaşandı. Bir kişi yarışmaya veda etti. Şimdi sıklıkla sorulan sorular 'Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? ' şeklinde...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler kaybetti. Yeni sistemin ardından Gönüllüler'de Gizem, Yasin ve Ardahan; Ünlüler'de ise Elif, Ezgi ve Yunus Emre eleme adayı oldu. En az oyu alan ise Ezgi oldu ve genç isim yarışmaya veda etti.

ÜNLÜLER'DE SMS SIRALAMASI

1- Mert

2- Aycan

3- Ersin

GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

1- Barış

2- Cemal Can

3- Evrim

BARIŞ VE YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Dünkğü konseyde Barış ve Yasin hakkında da karar çıktı. iki yarışmacı diskalifiye olmazken 3 ödül oyunundan da yararlanamayacaklar.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler, yarışmadaki manevi önemi olan ödülü kazanmak için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyunda iki yarışmacı sepet üzerinde dört topu, kendileri ile birlikte birçok engelden düşürmeden geçirip en son atışlara kadar gelmek zorundaydı. Altın Top kuralının da geçerli olduğu iletişim oyunu nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Günün sonunda ise Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

 

Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

Sıradaki Haber