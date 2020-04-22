Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? Barış ve Yasin hakkında karar...

Survivor 53. bölümü dün akşam ekrana geldi. Survivor son bölümde yarışmacılar iletişim oyununa çıktılar. İki dokunulmazlık oyununun ardından ise dün gece konsey yaşandı. Bir kişi yarışmaya veda etti. Şimdi sıklıkla sorulan sorular 'Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? ' şeklinde...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler kaybetti. Yeni sistemin ardından Gönüllüler'de Gizem, Yasin ve Ardahan; Ünlüler'de ise Elif, Ezgi ve Yunus Emre eleme adayı oldu. En az oyu alan ise Ezgi oldu ve genç isim yarışmaya veda etti.

ÜNLÜLER'DE SMS SIRALAMASI

1- Mert

2- Aycan

3- Ersin

GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

1- Barış

2- Cemal Can

3- Evrim

BARIŞ VE YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Dünkğü konseyde Barış ve Yasin hakkında da karar çıktı. iki yarışmacı diskalifiye olmazken 3 ödül oyunundan da yararlanamayacaklar.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler, yarışmadaki manevi önemi olan ödülü kazanmak için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyunda iki yarışmacı sepet üzerinde dört topu, kendileri ile birlikte birçok engelden düşürmeden geçirip en son atışlara kadar gelmek zorundaydı. Altın Top kuralının da geçerli olduğu iletişim oyunu nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Günün sonunda ise Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.