Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları belli oldu mu?

Survivor 2020 tüm heyecanıyla başladı. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da ilk haftanın ilk eleme adayının dün akşam belli olmasının ardından gözler bu akşamki bölüme çevrildi. Sevilen yarışmada bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Peki merakla araştırılan yarışmada kim elenecek? İşte eleme adayları...



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?



İlk ada konseyinde en fazla oyu alan isim Fatma olarak açıklandı. Fatma’nın rakipleri ise akşam saatlerinde belli olacak. Seyircilerin verdiği oylarla en yüksek oyu alan iki yarışmacı elenmesi için potaya birer isim gönderecek. Fatma ve adı söylenen 2 kişi arasından en az oyu alan yarışmacı ise programa veda edecek.

ÜNLÜLER TAKIMI İÇİN KÖTÜ GELİŞME



Sakatlıkların devam ettiği programda ada şartları yarışmacıları oldukça zorlayacak. Öte yandan Acun Ilıcalı ünlüler takımını ilgilendiren kötü gelişmeyi bu akşam açıklayacak.