MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Survivor'da kim kazandı? (13 Nisan) Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?
ABONE OL
13.04.2020 - 23:56 |

Survivor'da kim kazandı? (13 Nisan) Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununda voleybol maçlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 13 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da kim kazandı? (13 Nisan) Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 45. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu nefesleri kesti. Peki oyunu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde voleybol oynanan ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün birleşme partisindeki eve giderek akşam yemeği olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.

 

TEM'de feci kazaTEM'de kaza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul taburcu edildi

Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul taburcu edildi

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi anlayışımızı siyasi ahlak belirler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi anlayışımızı siyasi ahlak belirler

Sıradaki Haber