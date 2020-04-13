Survivor'da kim kazandı? (13 Nisan) Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 45. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu nefesleri kesti. Peki oyunu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde voleybol oynanan ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün birleşme partisindeki eve giderek akşam yemeği olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.