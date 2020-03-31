Survivor'da kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim aldı?

Survivor'da birleşme partisine kısa bir süre kala birbirinden güzel ödüller yarışmacılara sunuluyor. DÜn yine muhteşem bir ödül vardı. Kıyasıya mücadele eden takımlardan biri ödülü kazandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim aldı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM ALDI?

Survivor'da dün akşam iki takım kumda basket oynadı. Yarışmacılar büyük bir efor sarf etti. Kıran kırana geçen yarışma esnasında gerilim dolu dakikalar da yaşandı. Mücadeleye Gönüllüler daha iyi başladı, Ünlüler ise onları takip etti. Oyun sonunda gülen taraf ise Gönüllüler oldu. Kazanan takım biftek yerken daha sonra dişlerini fırçaladı.

SURVIVOR'DA GERİLİM

Survivor'da dün akşam gerilim dolu dakikalar yaşandı. Ödül oyunu öncesi Yasin ile Yunus Emre birbirine girerken oyun sırasında da Perviz ile Burak karşı karşıya geldi. Perviz oyundan diskalifiye edildi.