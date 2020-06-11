Survivor'da Mavi ve Kırmızı takım kimler? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da adım adım finale doğru gidiliyor. Dün son kez kaptanlık oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı mücadelede Ardahan ile Yasin arasında kavga çıkarken şimdi yani takımların nasıl şekillendiği araştırılıyor. Sık sık da 'Kaptanlık oyununu kimler kazandı?' sorusu soruluyor.

SURVIVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam yarışmacılar tek tek kısa süre içerisinde parkuru tamamlamaya çalıştı. İlk 4'e ise Ardahan, Cemal Can, Evrim ve Yasin kaldı. Ardahan, Yasin ile eşleşirken Evrim ise Cemal Can'la mücadele etti. Ardahan ile Cemal Can eşleşmelerin galibi olurken ikili arasındaki yarışı ise Ardahan aldı. Böylece avantajı kaptı.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KİMLER?

MAVİ TAKIM

Kaptan Ardahan

Sercan

Elif

Yasin

Evrim

KIRMIZI TAKIM

Kaptan Cemal Can

Berkan

Nisa

Barış