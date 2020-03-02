Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu? Kimler diskalifiye oldu?

Survivor'da Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek. Fatma'nın durumuna gelince, doktorumuz tarafından yapılan bütün incelemelerin sonunda ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarıda olduğunu gördük. Fatma maalesef yarışmaya devam edemeyecek." diye belirtti.

Bu gelişmenin ardından seyirciler "Survivor'da yeni yarışmacılar kimler oldu?" sorusunu sormaya başladı.

YENİ BÖLÜMDE BELLİ OLACAK

Survivor'da yeni yarışmacıların kimler olduğu henüz belli değil. 11. bölümde iki isim açıklanacak.