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19.04.2020 - 11:02 | | DHA

'Süt aldım' bahanesi işe yaramadı, market sahibiyle birlikte cezadan kurtulamadı

Sultangazi'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin satış yaptığı ihbarını alan polis, markete baskın düzenledi. Polisin uyarıları üzerine kapalı olan kepenkler açıldı. İçeriden market sahibi ve alışverişi yapan bir kişi çıktı. Alıveriş yapan müşteri, süt almak için evden çıktığını bahane etti ama aldığı ortaya çıktı.

'Süt aldım' bahanesi işe yaramadı, market sahibiyle birlikte cezadan kurtulamadı

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de denetimlerini arttıran polis, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir marketin satış yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese geldiklerinde marketin kepenklerinin kapalı olduğunu gördü. Polisin uyarısı üzerine kepenkler açıldı. Marketten elinde poşet olan bir kişi ile market sahibi çıktı. Polisi karşılarında gören şahıslar şaşkınlık yaşadı. Polisin, “Ne aldınız? Neden dışarıdasınız?" sorularına, alışveriş yaptığı anlaşılan şahıs, süt almak için dışarı çıktığını söyledi. Market sahibinin de akrabası olduğunu söyleyen kişinin cips ve peynir aldığı görüldü.

Ceza yememek için polisleri ikna etmeye çalışan müşteriye ve market sahibine 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

 

Terör örgütüne darbe! 7 ve 8 odalı mağaralar...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
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