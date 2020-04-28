MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı
ABONE OL
28.04.2020 - 18:37 | | AA

Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan Denizli'ye getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı

Aralarında bebeklerin de bulunduğu 171 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Denizli Çardak Havalimanı’na indi.

Uçaktan 15'er kişilik gruplar halinde indirilen yolcuların ilk olarak ateşleri ölçüldü. Daha sonra kimlik ve pasaport kontrolleri yapıldı. Yolcular, AFAD ekiplerince dezenfekte edilen bavul ve eşyalarını alarak kendilerini bekleyen otobüslere bindi.

Havalimanından şehir merkezine nakledilen 171 kişi, karantina sürecini geçirecekleri Kınıklı Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Fatma Yıldız Hanım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

"Çalışanlarım ülkelerine gidemiyor"

Karantinaya alınanlardan Beşir Uzun, 26 yıldır yaşadığı Suudi Arabistan'da 3 işletmesinin bulunduğunu ve farklı ülkelerden çalışanlarının olduğunu ifade etti.

Çalışanlarının ülkelerine gidemediğini söyleyen Uzun, "Çalışanlarıma bilet paralarını da vermiştim ama kendi ülkelerine gidemiyorlar. Allah'a şükürler olsun bizim böyle bir ülkemiz var. Buraya ne versek değer." dedi.

Rasim Yeşilağaç, yurda sağ salim ulaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Cennetimize geldik. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Sevim Aslan da "Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Protestocular banka şubelerini ateşe verdiLübnan'da mali krize yönelik protestolar devam ederken,Trablus kentinde düzenlenen protestolarda Fransız Lübnan Bankası'nı (Banque Libano Francaise) banka şubelerini ateşe verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuğba hemşireden acı haber! Corona nedeniyle hayatını kaybetti

Tuğba hemşireden acı haber! Corona nedeniyle hayatını kaybetti

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

İftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (28 Nisan 2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il iftar namaz vakitleri

İftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (28 Nisan 2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il iftar namaz vakitleri

Sıradaki Haber