Suver, Karadağ Balıkesir Fahri Konsolosu oldu

Yaklaşık on iki yıl İstanbul’da Karadağ Fahri Başkonsolosu olarak görev yapan Akkan Suver, Karadağ’ın İstanbul’da resmî başkonsolosluk açmasıyla Ocak 2020’de bu görevinden ayrılmıştı. Ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Suver, Karadağ Balıkesir Fahri Konsolosluk görevine Şubat ayında başlayacak. 1998 yılından beri uluslararası alanda faaliyet gösteren Marmara Grubu Vakfı’nın Genel Başkanlığı’nı yapmakta olan Akkan Suver, 1998 yılından beri aralıksız olarak gerçekleşen ve uluslararası alanda bir prestij birlikteliği olarak benimsenen Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin kurucusu olarak biliniyor. Aynı zamanda gazeteci ve yazar olan Suver’in Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Karadağ dillerinde yayımlanan eserleri bulunuyor.