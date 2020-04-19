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19.04.2020 - 16:02 | | DHA

Tabanca, bıçak ve uyuşturucuyla yakalandılar!

Eskişehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal edip, polisin ihtarına uymayarak kaçanların otomobili, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde kurusıkı tabanca, bıçak ve uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliye adli soruşturmanın yanı sıra sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

Tabanca, bıçak ve uyuşturucuyla yakalandılar!

Eskişehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi, otomobille polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından Oğuzhan K. yönetimindeki 26 VL 389 plakalı otomobil Eskişehir-Ankara karayolu Gündoğdu kavşağında durduruldu. Otomobilde, sürücü Oğuzhan K.'nin yanı sıra Ferhat K. ve Burhanettin K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada metamfetamin uyuşturucu, kurusıkı tabanca, tüfek fişeği, bıçak ile sopa ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Adli soruşturmanın yanı sıra 3 şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma sürüyor.

 

 

 

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