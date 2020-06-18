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18.06.2020 - 05:26 | | İHA

Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti

Adana’da, bir kişi tabancayla korkutmak istediğini arkadaşını silahın kazara ateş alması sonucunda öldürdü.

Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. ile Mert Akıllıca (22) bir kafede buluştular. E.A. arkadaşı Mert Akıllıca'yı korkutmak için ruhsatsız bir tabanca ile şaka yapmak istedi. E.A. tabancanın şarjörünü çıkarttı. Ardından tabancanın namlusunu Akıllıca'nın kafasına doğru uzattı. Silahın boş olduğunu düşünen E.A. tetiğe bastı. Tabancanın namlusunda bulunan mermi ateş alarak Akıllıca'nın başına isabet etti.

Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti




E.A. ve yanında bulunan arkadaşı bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri

Akıllıca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Akıllıca'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren E.A. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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