Tabanca, tüfek ve kılıçlarla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 tabanca, 23 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 4 kılıç, 6 tabanca şarjörü, 797 av tüfeği kartuşu ile 657 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Silahlar ile diğer malzemelere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.