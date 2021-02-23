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23.02.2021 - 08:37 | | DHA

Tabancayı başına dayayıp video çekiyordu! Sonrası korkunç...

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesine video çeken Muhammet Halim Taşdemir (17) elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Tabancayı başına dayayıp video çekiyordu! Sonrası korkunç...

Olay, dün saat 22.30’da Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı.

Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşdemir’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kameradaRusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı. İki polis memurunun ölümden şans eseri kurtulduğu kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.
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