Tabiat Eş Anlamlısı Nedir? Tabiat Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Tabiat kelimesi yerine cümle içerisinde onunla eş anlama gelen kelime kullanılabilir. Aynı cümle içinde tabiat sözcüğü ve onun eş anlamlısı olan kelime bir arada kullanılamaz. Eş anlama gelen kelimeler bir cümle içinde birlikte kullanılırsa anlatım bozukluğuna neden olunur.

Tabiat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İki kelimenin karşıladığı anlam aynı ise bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denilmektedir. Tabiat TDK sözlüğüne göre; Doğa, karakter, huy, doğal özellikler, güzel olanı diğerlerinden ayırabilme, beğeni ve zevk, insanların büyük abdestini yapabilmesinin kolaylığı ya da zorluğu.

Doğa kelimesi ve tabiat kelimesi birbirleriyle aynı anlama geldikleri için eşanlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı olan bu kelimelerin kullanım örnekleri

Tabiat eşsiz güzelliğe sahip. (Doğru)

Doğa eşsiz güzelliğe sahip. (Doğru)

Doğanın en güzel çiçeklerinden biri papatyalardır. (Doğru)

Tabiatın en güzel çiçeklerinden biri papatyalardır. (Doğru)

Tabiat ve doğada bulunan her hayvan çok özeldir. (Yanlış)