23.10.2020 - 11:56 |
Tabletler dağıtılıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiye kadar 60 bin tabletin dağıtımını yaptık. Çocuklarımızın adil eğitime ulaşımını önemsiyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Şimdiye kadar 60 bin tabletin dağıtımını yaptık. Çocuklarımızın adil eğitime ulaşımını önemsiyoruz.
5.sınıfların eğitime başlayacak olmasına ilişkin teknik detayları bugün açıklayacağız.
Tabletler için en yüksek bağışı yapan kurum TMSF'dir.