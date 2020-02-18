Taciz iddiası için gittiği okulda Kanal D muhabirine gözaltı!

Olay İstanbul Esenyurt'taki bir okulda taciz iddiasıyla başladı. İddia kısa süre içinde bütün okulda duyulurken, veliler de görevli memuru protesto etmek için okul önünde toplandı. Soruşturma kapsamında tacizci memur tutuklandı.

Veliler olayın ilk olmadığını belirterek tepkilerini dile getirirken Kanal D muhabiri Şevval Şirin de iddiaları okul müdürüne sormak istedi ancak polisin orantısız şiddetiyle karşılaştı.

Şevval Şirin, iki kadın polis tarafından önce gözaltına alındı. Sonra okulun içine götürüldü ve mahkeme kararı olmaksızın cep telefonuna el konularak saatlerce bir odada tutuldu. Kısa süre sonra ise emniyet yetkilileri, muhabirin gözaltında olmadığını açıkladı. Şevval Şirin ise polislerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine iki kadın polis de muhabir tarafından darp edildiğini öne sürdü.