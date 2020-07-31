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31.07.2020 - 09:41 | | DHA

Tacizciden şaşkına çeviren sözler: Kendime engel olamıyorum

Bursa'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği öğrenildi.

Bursa'da, kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara karıştı. Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinsel saldırıların gerçekleştiği Odunluk, Karman ve Ataevler mahallelerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin Batuhan Karayılan olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu adreste dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Batuhan Karayılan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, suçlamaları kabul ettiği belirtilen Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelinin kadınları takip ettiği ve cinsel tacizden sonra kaçtığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kamera görüntüsünde şüphelinin bir kadını takip ettiği, diğer bir kamera görüntüsünde ise cinsel tacizi gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladıSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.
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