DiyarbakÄ±r 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuksuz yargÄ±lanan polis memurlarÄ± S.T, F.T. ve M.S. Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden katÄ±ldÄ±, ElÃ§i'nin eÅŸi TÃ¼rkan ElÃ§i ve avukatlar salonda hazÄ±r bulundu.

ElÃ§i ailesinin avukatlarÄ± sanÄ±klarÄ±n duruÅŸmada hazÄ±r edilmesi talebinde bulundu.

SanÄ±klar ise SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ifade vermek istediklerini belirtti.

Mahkeme verilen 10 dakika aranÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n duruÅŸmada hazÄ±r edilmesine iliÅŸkin talebin reddine karar verdi.

DuruÅŸmayÄ±, farklÄ± bÃ¶lgelerden gelen baro baÅŸkanlarÄ± ve avukatlar, CHP ve HDP'li bazÄ± milletvekilleri, bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile basÄ±n mensuplarÄ± takip ediyor.

DuruÅŸma devam ediyor.

Ä°STENÄ°LEN CEZA

Ä°ddianamede yakalama kararÄ± bulunan terÃ¶rist UÄŸur YakÄ±ÅŸÄ±r hakkÄ±nda "devletin birliÄŸi ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak", 2 polis memurunu "kasten Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§larÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile ElÃ§i'yi "olasÄ± kastla Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§undan 20 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar, polis memuru S.T'yi "Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan 20 yÄ±la kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsÄ±z silah bulundurma, taÅŸÄ±ma veya satÄ±n alma" suÃ§undan da 1 yÄ±l 4 aydan 5 yÄ±la kadar hapis, polis memurlarÄ± M.S, F.T. ve S.T. hakkÄ±nda da "bilinÃ§li taksirle Ã¶lÃ¼me sebebiyet verme" suÃ§undan her biri hakkÄ±nda 2 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Sur ilÃ§esinde 28 KasÄ±m 2015'te DiyarbakÄ±r Barosunca, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda zarar gÃ¶ren tarihi DÃ¶rt AyaklÄ± Minare'ye dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu polis memurlarÄ± Ahmet Ã‡iftaslan ve Cengiz Erdur ÅŸehit olmuÅŸ, Ã§Ä±kan olaylarda Tahir ElÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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